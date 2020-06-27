الممثل المقيم للأمم المتحدة: مبادئ ميثاق المنظمة شكلت أسس السلام

قالت الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر كريستينا ألبرتين، إن اليوم يصادف الذكرى "75" على توقيع ميثاق الأمم المتحدة وذلك في 26 يونيو 1945 في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأشارت ألبرتين، في مقال وزعه المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، إلى أنه على مدار هذه السنوات، شكلت مبادئ ميثاق الأمم المتحدة الأساس للسلام والعدالة والأمن العالمي، وحل النزاعات، واحترام حقوق الإنسان والحريات التي تعزز التعاون بين الدول لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والإنسانية.

وأوضحت ألبرتين، أن مصر كانت من أوائل الدول التي وقعت على ميثاق الأمم المتحدة، وهي شهادة على الدور الهام الذي لعبته مصر في الترويج لمبادئ وقيم وعمليات وبرامج الأمم المتحدة منذ إنشائها وتعمل الأمم المتحدة في مصر منذ عام 1948 واليوم، تستضيف مصر، 32 وكالة وصناديق وبرامج تابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك عدد من مكاتب الأمم المتحدة الإقليمية.

وتعمل جميع وكالات الأمم المتحدة بشكل وثيق مع الحكومة المصرية والمجتمع وشركاء التنمية في الترويج لأهداف التنمية المستدامة وأجندة التنمية المستدامة الشاملة 2030 من خلال تقديم المشورة في مجال السياسات المستندة إلى الأدلة، ودعم بناء القدرات المؤسسية، وتوفير مباشرة الدعم والخدمات لمجموعة واسعة من الفئات المستهدفة، بما في ذلك الفئات السكانية الأكثر ضعفاً.

وأوضحت الممثل المقيم، أن الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للأمم المتحدة تتزامن مع أزمة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" العالمي الذي يوجهه العالم، وقالت: "لقد تأثرنا جميعًا بأزمة كورونا (كوفيد19) سواء بشكل فردي أو جماعي على نواحي متعددة ومتداخلة في صحتنا وحياتنا، وفي صحة عائلاتنا ومجتمعاتنا واقتصاداتنا ومؤسساتنا. لقد أدى هذا الوباء إلى تسليط الضوء على مواطن الخلل في مجتمعاتنا، بما في ذلك استمرار عدم المساواة ونقاط الضعف والعنف ونواجه خسائر فادحة في التوظيف وفرص الأعمال والتمويل".

واعتبرت ألبرتين، أن هذه الأزمة "تدعونا إلى أن نكون متحدين ومتعاطفين للعمل معًا في تضامن من أجل الانتعاش عبر الحدود والقطاعات والأجيال. وسيحدد التزامنا واستجابتنا الجماعية مستقبلنا جميعًا معًا في جميع أنحاء العالم".

وقالت الممثل المقيم للأمم المتحدة، إنه في هذا العام، وفي ضوء الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للأمم المتحدة، أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أكبر حوار عالمي حول بناء مستقبل أفضل للجميع. "من خلال الحوار، تسعى الأمم المتحدة للتعرف على آراء جميع الناس حول الاتجاهات العالمية، وشواغلهم وأولوياتهم للتعافي من أزمة كورونا ومستقبلنا بشكل عام. وحان الوقت للاستماع إلى أصوات الناس لتشكيل مستقبلنا".

ودعت الممثل المقيم للأمم المتحدة، الجميع لجعل صوتهم مسموعًا من خلال المشاركة في استطلاع على الرابط التالي (https://un75.online/)، والذي سيتم عرض نتائجه على قادة العالم في سبتمبر 2020 في الاحتفال الرسمي بالذكرى الخامسة والسبعين.