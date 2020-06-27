مقتل جندي تركي ضمن عمليات "مخلب النمر" شمال العراق

أعلنت محافظة أديمان التركية، عن مقتل جندي تركي في عملية "مخلب النمر"، نتيجة الاشتباك مع عناصر من حزب "العمال الكردستاني" شمال العراق، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وكانت الغارات الجوية التركية تسببت أمس الخميس، في مقتل شخص وإصابة 6 آخرين، في إقليم كردستان شمال العراق، حيث أطلقت أنقرة قبل نحو أسبوع عمليات جوية وميدانية تستهدف حزب العمال الكردستاني.

وقال مدير ناحية كابيلون الواقعة ضمن محافظة السليمانية، كامران عبدالله، إنّ "غارة جوية استهدفت شاحنة في منطقة كونه ماسي، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة ستة كانوا على مسافة قريبة".

وأوضح عبدالله، أن هوية الرجل الذي قتل لم تعرف بعد، مضيفا أن المصابين امرأتان وطفلان ورجلان.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل 3 أفراد من حزب العمال الكردستاني، في منطقة داجباشي في مدينة هكاري، جراء غارات شنها الطيران الجوي التركي.