الرئاسة: اجتماع سد النهضة إيجابي.. ولا إجراءات أحادية بشأن الملء

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة المصغرة للاتحاد الأفريقي التي عقدت عبر "الفيديو كونفرانس"، لمناقشة موضوع سد النهضة، وحضرها كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، واستمرت لمدة 5 ساعات، برعاية رئيس الاتحاد الأفريقي سيريل رامافوسا، انتهت منذ ساعة ونصف.

وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفيه له ببرنامج "الحكاية" والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن الدعوى جاءت من خلال "رامافوسا" والذي هاتف الرئيس السيسي أمس، للتحضير لتلك القمة، موضحا أن القمة مصغرة وبها هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، والذي يضم رئاسة الاتحاد ورئيس جنوب أفريقيا، ومعه نوابه الاثنان وكينيا ومالي والكونغو الديمقراطية، بخلاف الدول الأطراف في سد النهضة، ورئيس مفوضيه الاتحاد الأفريقي.

وأكد أن القمة قد شهدت أجواء إيجابية ومثمرة وبناءة، كما تم التفاهم خلال المناقشات على نقاط عدة مع وجود حوارات بناءة ومقترحات جيدة من كافة الأطراف المشاركة: "باختصار تم الاتفاق على لجنة فنية حكومية تم تشكيلها والاتفاق عليها خلال القمة من الدول الثلاث، وبها فنيون وحقوقيون، وسينضم إليها الأطراف الدوليون الذين تم إشراكهم في المفاوضات الماضية كشركاء دوليين"، مشيرا إلى أن اللجنة من شأنها جمع الأطراف في عملية تفاوض مركزة خلال أسبوعين حتى يتم الانتهاء من الموضوعات العالقة في الاتفاق، وأهمها الوصول لتوافق بين الأطراف للوصول لاتفاق قانوني ملزم للجميع، ويوافق عليه كل المشاركين.

وتابع: "أيضا هناك التزام بعدم اتخاذ إجراءات إحادية خاصة بملء الخزان قبل الوصول لهذا الاتفاق في مدة الأسبوعين، وسيشمل النقاط العالقة أهمها قواعد الملء وتشغيل السد وتم التوافق عليه، كما تم الإعلان من قبل الرئيس رامافوسا بإحاطة مجلس الأمن الدولي علما بهذه التطورات، في ضوء الجلسة التي ستعقد الاثنين المقبل، كما سيشمل الاتفاق نقاطا عالقة، أهمها قواعد الملء والتشغيل، وتم الاتفاق عليه من كافة الأطراف".