رئيس قبرص ووزير خارجية المجر يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

بحث الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، اليوم، مع وزير خارجية المجر بيتر سيزيارتو الوضع في البلدين فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والتعاون الثنائي لتعزيز قطاع السياحة.

وجاء ذلك خلال اجتماع أناستاسياديس مع سيزيارتو في القصر الرئاسي في نيقوسيا.

وذكرت الحكومة القبرصية، في بيان أوردته وكالة الأنباء القبرصية، أن الرئيس القبرصي أطلع خلال الاجتماع وزير الخارجية المجري على الوضع الحالي المتعلق بالقضية القبرصية، فضلا عن الأنشطة التركية غير القانونية والتحديات في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص، مشيراً إلى البعد المزعزع للاستقرار نتيجة لهذه الأعمال الغير القانونية في شرقي البحر المتوسط.

من جانبه، أعرب المسؤول المجري، عن تضامن بلاده مع قبرص ومشاركتها الكاملة في استنتاجات المجلس الأوروبي.