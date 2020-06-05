قبرص تدخل المرحلة الثالثة من خطة تخفيف الإجراءات المفروضة بسبب كورونا

دخلت قبرص اعتبارا من اليوم، المرحلة الثالثة من خطة تخفيف القيود المفروضة بسب فيروس كورونا المستجد.

وقرر مجلس الوزراء القبرصي، حسبما نقلت وكالة الأنباء القبرصية على موقعها الإلكتروني، أن تستمر هذه المرحلة حتى 24 من شهر يونيو الجاري وليس 14 يوليو المقبل كما كان من المخطط له في الخطة الأصلية، فيما فتحت حمامات السباحة أبوابها أمام الجمهور مع فرض إجراءات صارمة من حيث نوعية المياه وتعقيم جميع الأماكن العامة وغرف تغيير الملابس والقيام بإجراءات الحماية الذاتية من قبل الزائرين والالتزام بالمبادئ التوجيهية التي يجب اتباعها.

وقال وزير الصحة القبرصي كونستانتينوس ايوانو، إنه ابتداء من 9 يونيو الجاري ستقوم قبرص بإعادة فتح مراكز التسوق والمطارات والموانئ التي تسهل حركة السفن السياحية، وكذلك المناطق الداخلية من المطاعم والفنادق والمسارح ودور السينما المكشوفة، كما ستستأنف البطولات الرياضية دون حضور المشجعين.

في الوقت نفسه، ستفتح أبواب رياض الأطفال ودور الحضانة إلى جانب أندية الأطفال والملاعب المكشوفة المخصصة لهم والمدارس الصيفية العامة والخاصة، كما سيُسمح بإعادة فتح الكازينوهات في 13 يونيو، إلى جانب مدارس الرقص ومدارس الملاكمة والصالات الرياضية والمتنزهات والألعاب المائية والملاهي.

وأوضح وزير الصحة، أنه لم يتم اتخاذ أية قرارات بشأن المرحلة الرابعة، باستثناء قرار إعادة فتح المسارح ودور السينما الداخلية في بداية أغسطس المقبل.