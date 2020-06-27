دبلوماسي روسي: العلاقات الروسية-الأمريكية تعيش فترة صعبة

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم، إن العلاقات مع الولايات المتحدة تعيش فترة صعبة وأن البلدين في حاجة إلى إعادة بناء الثقة المتبادلة.

وجاءت هذه التصريحات في مقابلة أجراها ميخائيل جوسمان النائب الأول للمدير العام لوكالة أنباء"تاس" الروسية مع الدبلوماسي الروسي البارز.

وقال ريابكوف: "يجب أن نعيد بناء الثقة. يجب أن نجمع الدوافع الإيجابية والطاقة من خلال الجهود المشتركة ومن خلال التعاون والتفاعل العملي لنكون قادرين على تحديد مهام أكثر فائدة. والآن، لنكون صريحين، لا ثقة لدينا".

وأضاف ريابكوف: "للأسف، نعاني العديد من الضغوط في علاقاتنا ونعيش فترة صعبة للغاية"، قائلا إن أنسب التكتيكات في مثل هذه الظروف هو "تكتيك الخطوات الصغيرة".

وأوضح المسؤول الروسي: "دعونا نعمل على جدول الأعمال الذي لا يمكن تشويهه وتحويله إلى عناوين أخبار عاجلة من جانب أولئك الذين لا يرغبون في تطبيع العلاقات الروسية-الأمريكية، الذين لا يرون أن تحقيق ذلك سيصب في مصلحة العلاقات الدولية.

وأضاف ريابكوف: "إذا تمكنا من تحقيق ذلك، أعتقد بأننا سنكون قادرين، بزعامة قادتنا واعتمادنا على خبرة أسلافنا، على بناء شيء جديد وقيم لا يقل سيكون عن رحلة الفضاء المشتركة بين سويز وأبولو".

وفيما يتعلق بمسيرة 24 يونيو للاحتل بيوم النصر في موسكو، أكد الدبلوماسي الروسي، أن الذاكرة التاريخية لا تزال حية ولا يمكن محوها، إلا أن الزملاء الأجانب لا ينفكون عن محاولة تشويه الحقائق التاريخية.

وفي هذا الصدد، قال ريابكوف إن "زملائنا في الخارج لم يتخلوا عن تسييس الذاكرة المقدسة بشأن من الذي قدم أكبر مساهمة في النصر العظيم"، مضيفا إنه يأمل أن يكون البيان المشترك للرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في الذكرى الـ75 من اجتماع القوات السوفيتية والأمريكية على نهر إلبه بمثابة شوكة ضبط في نهج البلدان لتاريخ الحرب العالمية الثانية وتراثها البطولي.