بسام راضي: الاتفاق على تشكيل لجنة تضم مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة

أكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، الاتفاق خلال القمة المصغرة التي شارك فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، على تشكيل لجنة فنية حكومية من مصر وإثيوبيا والسودان، بها فنيين وحقوقيين، وسينضم إليها الأطراف الدوليين، الذين جرى إشراكهم في المفاوضات الماضية، كشركاء دوليين في المفاوضات الماضية.

وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفيه له ببرنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، المذاع على فضائية "MBC مصر"، أن القمة جرى عقدها عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، لمناقشة موضوع سد النهضة، واستمرت مدة الـ5 ساعات، برعاية رئيس الاتحاد الأفريقي، سيريل رامافوسا.

وأكد أنه لن يكون هناك ملء لخزان سد النهضة، قبل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم للجميع، وهو ما وافق عليه كل المشاركين.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شارك في قمة مصغرة، شملت كل من هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، الذي يضم رئاسة الاتحاد ورئيس جنوب أفريقيا، ومعه نوابه الأثنين، وكينيا ومالي والكونغو الديمقراطية، بخلاف الدول الأطراف في سد النهضة، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، للتباحث حول أزمة سد النهضة.