رئيسة البنك المركزي الأوروبي: منطقة اليورو "تخطت على الأرجح" الأسوأ

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، الويم، إن منطقة اليورو "تخطت على الأرجح" الأسوأ في الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كوورنا المستجد "كوفيد 19"، لكن التعافي سيكون غير منتظم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرمسية "وام".

وحثت لاجارد، السلطات على استغلال الهدنة التي يوفرها الفيروس حاليا للاستعداد لكنها حذرت من أن الانتعاش سيكون "غير منتظم" وينطوي على "تحول" مما يعني أن بعض الشركات في قطاعات مثل السفر الجوي أو الترفيه لن تتعافى أبدا بينما ستخرج شركات أخرى أقوى.

41 دولة تستفيد من مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين

من جانبها، تقدَّمت 41 دولة للاستفادة من مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين، منها 26 دولة أفريقية، ويمكن أن يستفيد من هذه المبادرة 73 دولة من الدول المؤهلة للحصول على قروض من "المؤسسة الدولية للتنمية" والدول المصنفة بحسب الأمم المتحدة في قائمة "أقل البلدان نمواً".

وبحثت مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي لمجموعة العشرين في اجتماعها على مدى يومين متتاليين 23 و24 يونيو الجاري مستجدات تنفيذ مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين، بالإضافة إلى السبل الممكنة لتعزيز الاستقرار والمتانة المالية العالمية.

واتفقت الدول الأعضاء بمجموعة العشرين في 15 أبريل الماتضي، على تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة زمنية محددة للدول الأكثر فقراً، وذلك لضمان دعم تلك الدول في حماية الأرواح وتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية والمالية الناجمة عن كورونا المستجد.

وأوضح رئيس الفريق السعودي لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي بندر الحمالي، أن عدد الدول التي ستستفيد من مبادرة مجموعة العشرين التاريخية لتعليق مدفوعات خدمة الدين قد تزايد بشكل ملحوظ، إذ وصل عدد الدول المستفيدة إلى 41 دولة حتى الآن، مشيرا إلى أن الاستفادة من المبادرة يضمن توجيه الموارد الضرورية نحو تخفيف الآثار الناجمة عن جائحة كورونا المستجد.