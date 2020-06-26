"راميدا" تكشف نتائج مبشرة عن تأثير أفيجان في علاج مصابي كورونا

قال الدكتور عمرو مرسي العضو المنتدب لشركة راميدا للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية، إن الدراسات الصينية التي أجريت على أكثر من 330 مريض، أثبتت أن دواء أفيجان كان فعالا للغاية، حيث تم إقراره في روسيا والهند.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة " "دي إم سي": "هناك 3 مقاييس مهمة تم التعامل معها، حيث يضيع ارتفاع درجات الحرارة بعد يومين ونصف، والكحة بعد 4 أيام، ووظائف الرئة تتحسن في حوالي 92% من المرضى، مقارنة بنحو 61% ممن لم يحصلوا على هذا الدواء".

وتابع: أن الأبحاث أكدت تفوق دواء أنفيزيرام، مقارنة بالأدوية المتاحة في تحسن المرضى، في نسبة ما بين 4 و6 أيام، بشرط أن يحصل المريض عليه في المراحل الأولى.