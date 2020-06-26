وكيل زراعة دمياط يتفقد بساتين الفاكهة استعدادا لتطبيق نظم الري الحديث

قام المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط بالمرور على الزمام الزراعي للاطمئنان على زراعات الفاكهة بنواحي مركز دمياط وذلك ضمن الاستعدادات والدراسات الجارية لتطبيق وتعميم نظم الري الحديثة على زراعات الفاكهة بشكل موسع بنطاق المحافظة.

كما قام، وكيل وزارة الزراعة بدمياط والمهندس أحمد هيكل، مدير المكتب الفني بالمديرية بتفقد زراعات بساتين الفاكهة (المانجو - الليمون) بناحية السنانية مركز دمياط وذلك في إطار الإستعدادات لتطوير نظم الري التقليدية إلى نظم الري الحديثة حيث شدد على ضرورة تكثيف المرور الميداني والتواصل الدائم مع المزارعين وتوعيتهم بكافة المستجدات المتعلقة بأعمال الإنتاج النباتي.