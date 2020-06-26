فرش 15296 وحدة بمشروعات "بشائر الخير" من أثاث دمياط

التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الجمعة، حسام شبكة رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بدمياط.

ناقش المحافظ ورئيس الفرع ما تم الانتهاء إليه بالاجتماع الثلاثي المُنعقد بين مدينة دمياط للأثاث وجهاز تنمية المشروعات والمنطقة الشمالية العسكرية، الخاص بإتاحة فرش عدد 15296 وحدة بمشروع "بشائر الخير 5" وبشائر الخير 3" بمحافظة الإسكندرية لصالح الصناع بمدينة دمياط للأثاث.

واتفق الجانبان على تقسيم تلك الوحدات على مرحلتين حيث تضمنت المرحلة الأولى 10192 وحدة بمشروع "بشائر الخير 5" وبالمرحلة الثانية 5104 وحدة بمشروع "بشائر الخير 5" و592 وحدة بـ"بشائر الخير 3".

وأوضح محافظ دمياط، أن تلك المبادرة تأتي استكمالا لسلسلة الاتفاقيات المبرمة سلفاً مع عدد من الجهات وذلك لتنشيط الحركة التجارية وإتاحة فرص جديدة للصناع بالمدينة والتي تعد من أضخم المشروعات القومية بذلك القطاع على الإطلاق مؤكدةً أنه تم وضع خطة لتسليم المنتجات وفقا لبرنامج زمني محدد.