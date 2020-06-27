نائب الرئيس الأمريكي: 16 ولاية تشهد زيادة في الإصابات بكورونا

صرح نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، اليوم، بأن 16 ولاية أمريكية تشهد زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال بنس- وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية- إن الولايات الأخرى وعددها 34 تشهد درجة من الاستقرار في عدد الإصابات الجديدة.

وفي أول إيجاز منذ شهور لقوة العمل الأمريكية التي تتولى مكافحة كورونا المستجد، أوضح بنس، أن الحكومة الأمريكية تركز اهتمامها على حالات الإصابة المتزايدة في الجنوب، داعيا المواطنين الأمريكيين إلى الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي من بين إجراءات أخرى للحد من انتشار الوباء.

وحث المسؤول الأمريكي، المواطنين على اتباع الإرشادات المحلية والخاصة بالولاية بشأن احتواء الفيروس، وقال بنس، إن عليهم تجنب لمس وجوههم وتطهير أيديهم وغسلها باستمرار والبقاء في المنزل عندما يشعرون بالمرض والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

كندا تسجل 129 حالة إصابة جديدة بكورونا

وفي الجارة الشمالية، أعلنت السلطات الصحية الكندية، اليوم، تسجيل 129 حالة إصابة بكوفيد-19، بجانب 3 حالات وفاة فقط، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 102733 حالة، و8507 حالة وفاة.

وجاءت معظم هذه الإصابات وحالات الوفاة في مقاطعة أونتاريو الرئيسية المزدحمة بالسكان التي أبلغت عن 111 إصابة جديدة بكورونا المستجد صباح اليوم، وهو أقل عدد من الحالات الجديدة المسجلة منذ 25 مارس الماضي، مما رفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في المقاطعة إلى 34316 حالة.

وتم الإبلاغ عن 3 وفيات أخرى في أونتاريو خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما رفع عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس في المقاطعة إلى 2644 حالة.