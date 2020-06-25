الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة ضد إيران

قالت وزارة الخزانة الأميركية، إن واشنطن تصدر جولة جديدة من العقوبات المتعلقة بإيران، مشيرة إلى أن أحدث العقوبات على إيران تستهدف 8 شركات منها لإنتاج الصلب والمعادن الأخرى، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية إيران على أنها "الدولة الأولى الراعية للإرهاب" في العالم، وذلك في تقريرها السنوي حول الإرهاب.فقد أشار التقرير الذي نشر مساء أمس، إلى أن إيران تقدم دعماً بمختلف أنواعه بما في ذلك التمويل والتدريب والتزويد بالمعدات، إلى الجماعات الإرهابية حول العالم، خاصة ميليشيا حزب الله.