عاجل.. قصف إسرائيلي يستهدف عدة مواقع بقطاع غزة

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات استهدفت مواقعا تابعة للفصائل الفلسطينية بقطاع غزة، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

ودوت عدة انفجارات سمع جنوب ووسط وشمال قطاع غزة ناجم عن استهدافات لطائرات الاحتلال.

وقال مصدر أمني إن طائرات الاستطلاع استهدفت نقطة للضبط الميداني قرب مقبرة الشهداء شمال شرقي مدينة غزة.

وفي وقت متزامن، استهدفت نفس الطائرات نقطة اخرى للضبط الميداني شرق دير البلح وسط القطاع قبل وقت قصير من استهداف ارض زراعية شرق رفح.

وكان جيش الاحتلال، أعلن سقوط صاروخين من قطاع غزة صوب مستوطنات في غلاف غزة.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو اضرار بالممتلكات في الحادث ولم يتحمل أحد مسؤولية إطلاق الصاروخ المبلغ عنه.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن نظام القبة الحديدية الإسرائيلية قد تم نشره في "سديروت" الواقعة على بعد ميل واحد من غلاف غزة.

وكانت حركة "حماس"، أكدت الخميس الماضي، أن قرار إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة هو "إعلان حرب" على الشعب الفلسطيني، متوعدة بجعل إسرائيل تدفع الثمن،

فيما حذر مبعوث الأمم المتحدة الى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، من ان هذا القرار سيشعل الصراع الإقليمي والتطرف في المنطقة.

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يدعو المجتمع الدولي إلى دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

من جانبه، بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، اليوم، 3 رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر "فرنسا"، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة.

ووجه منصور، خلال هذه الرسائل، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، نداء باسم الشعب الفلسطيني وقيادته إلى المجتمع الدولي؛ لدعم الميثاق وإعادة الالتزام بمقاصده ومبادئه النبيلة.

وناشد منصور، المجتمع الدولي العمل بمبدأ دعم حق تقرير المصير وحقوق الإنسان الأساسية وكرامة وقيمة جميع الشعوب، مع حقوق متساوية للرجال والنساء والأمم الكبيرة والصغيرة، بما في ذلك الشعب الفلسطيني، واتخاذ إجراءات جماعية عاجلة؛ لحماية النظام القائم على القواعد والوقوف بحزم ضد المحاولات المتهورة لتقويضه، والتي ستكون لها عواقب وخيمة على الأجيال القادمة، وكذلك السلام والاستقرار في العالم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

منصور: الوضع تفاقم بشكل خطير مع عزم إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتل

وأشار المندوب الفلسطيني، إلى أن الوضع تفاقم بشكل خطير مع عزم إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والنداءات والتحذيرات من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الحكومات والبرلمانيين ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وقادة الضمير في جميع أنحاء العالم.

وحذر منصور، من أن السماح باستمرار الإفلات من العقاب عندما يتعلق الأمر بجرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، يعمل على تطبيع هذه الجرائم في جميع أنحاء العالم.

ودعا المندوب الفلسطيني، المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن الدولي للتحرك والوفاء بالتزاماته القانونية بموجب الميثاق خلال الاحتفال بهذه الذكرى السنوية البارزة.

واحتفلت الأمم المتحدة، اليوم، بهذه الذكرى وتم عرض فيلم وثائقي تخليدا لهذه المناسبة، وكان خطاب الرئيس الراحل ياسر عرفات في الجمعية العامة عام 1974 جزءا منه.