فاوتشي: الولايات المتحدة تواجه مشكلة خطيرة مع ازدياد إصابات كورونا

قال كبير الخبراء الحكوميين في خلية الأزمة في البيت الأبيض، أنتوني فاوتشي، إن الولايات المتحدة تواجه "مشكلة خطيرة" مع ازدياد الإصابات بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19" في بعض الولايات، فيما أعلن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن زيادة بالحالات في 16 ولاية، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وتواجه الولايات المتحدة "مشكلة خطيرة" مع ازدياد حالات الإصابات بكورونا المستجد في ولايات جنوبية وغربية، حسبما أعلن كبير الخبراء الحكوميين أنتوني فاوتشي، اليوم.

وقال فاوتشي: "نواجه مشكلة خطيرة في مناطق معينة، لافتا إلى أنه فيما بعض المناطق أفضل حالا بكثير من مناطق أخرى، فإن البلاد برمتها مترابطة ولا تزال تواجه مخاطر.

وأضاف فاوتشي: "نحن جميعا نواجه تلك (المشكلة) والطريقة الوحيدة لوضع حد لها هي بالعمل سويا".

وكان فاوتشي يتحدث في أول إيجاز صحفي منذ شهرين لفريق البيت الأبيض لمكافحة كورونا المستجد بقيادة نائب الرئيس مايك بنس الذي سعى إلى الطمأنة قائلا للأمريكيين إن الوضع لا يقارن بذروة الأزمة في شمالي شرق البلاد، في مارس وأبريل الماضيين.

وقال بنس: "نحن في موقع أكثر قوة. الحقيقة أننا أبطأنا الانتشار، وتمكننا من تسطيح المنحنى".

وأضاف نائب الرئيس، أن 16 ولاية أمريكية تشهد زيادة في حالات الإصابة بكورونا المستجد، مشيرا إلى أن الإصابات الجديدة تتركز في مناطق معينة، في حين تشهد الولايات الأخرى وعددها 34 ولاية درجة من الاستقرار.

وأكد بنس، إن الحكومة الأمريكية تركز اهتمامها على حالات الإصابة المتزايدة في الجنوب، داعيا الأمريكيين إلى الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي للحد من انتشار الوباء.

ودعا فريق التصدي لكورونا إلى الإيجاز الصحفي بعد ارتفاع عدد الحالات الجديدة في ولايات في الجنوب والغرب من بينها فلوريدا وتكساس.

وأعلنت الولايتان، اليوم، تدابير سعيا لمنع الناس من اللقاء في مجموعات، ومنها إغلاق الحانات أو حظر استهلاك الكحول فيها.