فاوتشي يصف كورونا بالكابوس الأسوأ في حياته: سنحتاج مليارات الجرعات

تحدث أنتوني فاوتشي، كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" واصفًا إياه بالكابوس الأسوأ في حياته، محذرا من أن السيطرة عليه لا تزال أمرا بعيد المنال: "خلال 4 أشهر، دمر فيروس كورونا العالم بأسره.. لم ينته الأمر بعد"، فلا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن الفيروس، وكيف ينتشر ويؤثر على الجسم.

وجاءت تصريحات مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، بالتزامن مع استمرار الولايات المتحدة في إعادة فتح أبوابها ببطء، بينما تستمر في الوقت نفسه الاحتجاجات في مدن عدة على قتل الشرطة للأميركي من أصل أفريقي، جورج فلويد.

وأوضح فاوتشي، خلال ظهور افتراضي في مؤتمر عقدته منظمة الابتكار في مجال التكنولوجيا الحيوية، أن كورونا أكثر تعقيدًا بكثير من فيروس نقص المناعة البشرية، وهو الفيروس الذي أمضى حياته المهنية في دراسته، بسبب اختلاف مستويات الخطورة في العدوى، مستعجبًا: "يا إلهي.. متى سننتهي من كارثة الفيروس؟ ما زلنا في مرحلة بداية فهم ما يحدث".

وأكد كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أن اللقاحات ستكون الطريقة الوحيدة للسيطرة على الفيروس، ويتوقع أكثر من فائز واحد في سباق اللقاحات لأننا سنحتاج لقاحات للعالم أجمع، "مليارات ومليارات من الجرعات"، كما حذر البلاد من محاولة فرض ضوابط أسعار على الشركات المصنعة للقاحات.

وقال: "بقدر ما ترغب في رؤية أسعار عادلة، لا يمكنك فرض سعر"، موضحًا أن الشركات ستنسحب ببساطة إذا واجهت ضوابط على أسعار اللقاحات، كونها صناعة مدفوعة بالربح وشركات الأدوية ستوفر اللقاحات بحسن نية للدول التي لا تستطيع تحملها دفع سعرا مرتفعا.