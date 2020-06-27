داود أوغلو ساخرًا من أردوغان: خاصية نشر التعليقات مفتوحة لدي دائمًا

سخر رئيس الوزراء التركي الأسبق، رئيس حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، من غلق خاصية التعليق على البث المباشر لرئيس النظام التركي، رجب طيب أردوغان، خلاله اجتماعه، أمس الجمعة، مع مجموعة من الشباب عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث انهالت التعليقات الرافضة له، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وعلق أوغلو على هذه الواقعة عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلًا: "أجيب دائمًا على كل أسئلة الشباب، ومن لا يزالون صغارًا على الموقع الخاص بي".

وأضاف أوغلو ساخرًا من واقعة أردوغان المخجلة: "علاوة على ذلك، فإن خاصية (التعليق) مفتوحة لدي دائمًا".

وكان أردوغان، اجتمع، أمس الجمعة، مع مجموعة من الشباب، عبر تقنية الفيديو كونفرانس للإجابة على تساؤلاتهم حول عدة مواضيع، وأثناء البث المباشر، انهالت التعليقات الرافضة لأردوغان مثل:"لن نصوت لك" و"سنتقابل في صناديق الاقتراع" فتم وقف خاصية التعليق، وأنهى أردوغان الفيديو بقوله: نتمنى المزيد من النجاحات للشباب. وتبين خلال اللقاء أن عدد الرافضين له يفوق عدد المعجبين بكثير.