نبيلة مكرم: "الهجرة" تشجع أصحاب الوقفات السلمية أمام الأمم المتحدة

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة وشؤون المصريين بالخارج، إن الوزارة تعد مظلة كل المبادرات التي يطلقها المصريين الموجودين في الخارج، وكان آخرها تنظيم وقفة احتجاجية سلمية، أمام البيت الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية، لتوصيل صوت أحقية مصر التاريخية في مياه النيل، وشرح موقف مصر من "سد النهضة": "احنا كوزارة ودولة بنشجعهم".

وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "التاسعة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، المذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن المصريين في الخارج، دائما ما يفتقدوا سبل تواصل محدثة بشكل دائم، وهو ما عملت عليه الوزارة خلال الفترة الماضية، بإصدار فيديو أخيربـ7 لغات، لإيصال صوت مصر والمصريين، في أحقيتهم بماء النيل قبل بدء إثيوبيا في ملأه الشهر المقبل.

وأوضحت أن الجالية المصرية بنيويورك، ستنظم وقفة احتجاجية سلمية للتأكيد على شعورهم الوطني، واحتفالهم مع المصريين بمرور 6 سنوات على رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدعوة بأحقية مصر في مياه النيل.

وأكدت أن الوقفه ستكون سلمية، أمام مجلس الأمن الساعة 5 بتوقيت مصر، أمام مبنى الأمم المتحدة، للتأكيد على حق مصر في مياه النيل.