الأوقاف: لن نفتح الزوايا في الوقت الحالي أو صلاة الجنازات وعقد القران

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه لن يدخل أحد المساجد إلا إذا كان يرتدي الكمامة، متابعًا: "اللي عاوز بيت ربنا يتفتح، يساعدنا بالالتزام بالإجراءات الوقائية".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "إم بي سي مصر": "لا أحد يطلب طاعة الله بمعصية الله، ودار الإفتاء تؤكد على أهمية علامات التباعد، وألا تخل بشروط الصلاة الجماعية، ومساواة الصف يعني أن يكون معتدلًا".

وتابع: "الالتزام بالإجراءات الوقائية وطاعة الجهات المختصة، جزء من عقيدتنا وشرعنا وديننا، لأن الهدف منها هو الحفاظ على الأنفس والناس، ولن نفتح الزوايا في هذه المرحلة، إلا في بعض المناطق التي ليس بها مساجد، وستكون بموافقة مكتوبة من وزارة الأوقاف".

وواصل: "لن يتم فتح الأضرحة ولا المقامات، بسبب الكثافات العالية، وتجنب الملامسة، وأجلنا المدارس العلمية، ومراكز الثقافية الإسلامية، وستظل المساجد مغلقة، أما الجنائز وعقد القران وكل المناسبات، وعندما نفتح الجنازات، فإننا لن نفتحها في وقت الصلاة".