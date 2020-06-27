غدا.. فتح باب حجز 204 قطع أراضي سكنية عمارات بمساحات مختلفة

تستعد وزارة الإسكان، متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح 204 قطع أراضٍ سكنية عمارات، بمساحات مختلفة، تتراوح بين 289 متر و971 متر بمدينة ملوى الجديدة، وذلك فى إطار جهود الوزارة والهيئة، لتلبية رغبة جميع شرائح المجتمع، فى الحصول على المسكن الخاص بهم، بدءً من غد الأحد المقبل 28 يونيو.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن قيمة مقدم الحجز 50 ألف جنيه، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإليكتروني "online"، مع وجود نظم تقسيط ميسرة، مشيرا إلى أن شروط الطرح، وأسلوب الحجز، والموقع والمساحات، والأسعار وأسلوب السداد، ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني (www.hdb–reservation.com)، اعتبارا من يوم الأحد المقبل 28 يونيو.