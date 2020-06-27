ترامب يوقع أمراً تنفيذيا لحماية النُصُب التذكارية والتماثيل التاريخية

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمراً تنفيذيا لحماية النُصُب التذكارية والتماثيل التاريخية، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، على محاولة بعض المحتجين إزالة تمثال الرئيس الأسبق أندرو جاكسون قرب البيت الأبيض، وهددهم بعقوبة السجن المطول.

وقال "ترامب" في تغريدة له عبر "تويتر"، إنه تم القبض على عدد من الأشخاص في العاصمة بتهمة التخريب للتمثال الرائع لأندرو جاكسون في لافاييت بارك، بالإضافة إلى التشويه الخارجي لكنيسة سانت جون، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضاف الرئيس الأمريكي، "10 سنوات في السجن بموجب قانون الحفاظ على ذكرى المحاربين القدامى.. احذروا".