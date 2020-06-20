مسؤولة الجهاز الثقافي بسان فرانسيسكو تكشف تفاصيل إزالة تمثال كولومبوس

سحبت بلدية سان فرانسيسكو في كاليفورنيا تمثالا لكريستوفر كولومبوس، مكتشف أمريكا، فيما تنوي الولاية الواقعة غربي الولايات المتحدة الأمريكية إزالة تمثال البحار الإيطالي من البرلمان المحلي.

وكان متظاهرون ينوون الجمعة إنزال التمثال الذي يزن طنين، وسبق وتعرض للتخريب في الأيام الأخيرة، مما يشكل خطرا على العامة.

أكسيل: البلدية أزالت التمثال تحت إشراف العمدة

وقالت راشيل أكسيل مسؤولة الجهاز الثقافي في بلدية سان فرانسيسكو، إن البلدية أزالت المثال من المدينة في وقت مبكر من يوم الخميس الماضي تحت إشراف العمدة.

وأضافت أكسيل في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "تمت إزالة تمثال كريستوفر كولومبوس لأنه لا يتماشى مع قيم سان فرانسيسكو أو التزامنا بالعدالة العرقية"، مشيرة إلى أنه توجب عليهم اتخاذ هذه الخطوة سريعا لأن المسألة تتعلق بسلامة المواطنين.

إسقاط المحتجين للتمثال كان سيمثل خطرا كبيرا عليهم

وتابعت: "وجدنا بيان احتجاج تم تداوله بين المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، لإزالة التمثال بأنفسهم في إجراء تم تحديده أمس الجمعة، ولهذا عملنا ما في صالح المواطن".

وأوضحت أكسيل أن التمثال يبلغ وزنه 2 طن وسقوطه من على القاعدة المثبت عليها كان سيمثل خطرا كبيرا على المواطنين.

وأكدت المسؤولة الأمريكية، أنه تم تخريب التمثال ثلاث مرات في الأسبوع الماضي وتم إسقاط تماثيل مماثلة في جميع أنحاء البلاد من قبل المواطنين خلال الاحتجاجات.

وقالت: "تم تخزين تمثال كريستوفر كولومبوس بأمان ونتطلع إلى إشراك المجتمع في محادثة مفيدة حول الخطوات التالية للتمثال والموقع".

وأعلن مسؤولون في ولاية كاليفورنيا، الثلاثاء، أن تمثالا آخر لكولومبوس سيسحب من مقر البرلمان المحلي في ساكرامنتو، حيث هو موجود منذ العام 1883.

وأشارت أكسيل إلى أن لجنة الفنون قالت "في هذا الوقت المهم في بلدنا، ندرس جميعا الطرق التي تتغلغل بها العنصرية المؤسسية والهيكلية في مجتمعنا، والفن العام ليس استثناء، في المدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، يتم إزالة العديد من المعالم التاريخية لأن الإجراءات والأفكار المرسومة لا تستحق التبجيل".

وأضافت: "لهذا السبب يمكننا ويجب علينا الاستمرار في إنشاء أعمال فنية تعكس قيمنا والمجتمعات المتنوعة التي نخدمها".

وأرسلت أكسيل البيان المشترك الصادر عن المشرفين بسكين وستيفاني وعمدة المدينة، والذي جاء فيه "تمت إزالة تمثال كريستوفر كولومبوس من موقعه بالقرب من برج كويت ووضعها في التخزين، في وقت الاضطراب الكبير والتفكير العميق محليا ووطنيا، ندرك أن كريستوفر كولومبوس هو شخصية استقطابية عميقة في تاريخنا ورمزا للألم والقمع للكثيرين، بما في ذلك وخاصة السكان الأصليين".

وأكد البيان المشترك أنه يمكن للفنون العامة أن تحترم تراث جميع أفراد الشعب الأمريكي، بما في ذلك المجتمع الإيطالي الأمريكي، وينبغي اختيار الرموز التي توحد المجتمعين".

وأوضحت أكسيل أن لجان الفنون والترفيه والحدائق العامة ستنخرط في عملية عامة لتحديد الأعمال الفنية التي يجب أن تذهب في تلك المساحة بالقرب من برج كويت.

لا مكان للعنصرية في هذا الموقع من مدينتنا

وأكدت أن برج كويت هو شعار الأفق لمدينة سان فرانسيسكو، ومزار محبوب من قبل الجميع بسبب مناظره البانورامية، ولا مكان للعنصرية في هذا الموقع من مدينتنا، أو في وجهة النظر الخاصة، فتمثال كريستوفر كولومبوس هو رمز لقرون من القمع الذي يستهدف الأمريكيين الأصليين.

واختتمت راشيل أكسيل حديثها لـ"الوطن": "أوجه الشكر لجريدة الوطن المصرية التي اهتمت بالتماثيل التي تعبر عن الرموز العنصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، وبوجه الخصوص تمثال كريستوفر كولومبوس".