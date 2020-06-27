أوكرانيا ترحب ببيان جوتيريش بشأن عدم الاعتراف بضم روسيا للقرم

رحبت أوكرانيا ببيان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذي أكد بشدة عدم الاعتراف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم ودعم السلامة الإقليمية لأوكرانيا.

وقال الممثل الدائم لأوكرانيا لدى الأمم المتحدة سيرهي كيسليتسيا، في تصريح لوكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، أمس الجمعة، إن "أوكرانيا ممتنة للأمين العام أنطونيو جوتيريش لتأكيده موقف الأمم المتحدة المبدئي بشأن عدم الاعتراف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم".

وأضاف كيسليتسيا، أن بيان الأمين العام للأمم المتحدة له أهمية قصوى لا سيما قبل الاحتفال بالذكرى الـ 75 لميثاق الأمم المتحدة، الذي يضع المسؤولية الأساسية لمجلس الأمن في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

واعتبر كيسليتسيا، أن هذا الواجب الأساسي لم يتحقق بعد في قضية أوكرانيا التي مازالت تعاني من عدوان عضو دائم في مجلس الأمن الدولي، على حد تعبيره.

وأوضح كيسليتسيا: "أن محاولات روسيا لاستخدام الأعذار المختلفة لتبرير عدوانها على أوكرانيا هي هزيمة ذاتية، ولن يعترف المجتمع الدولي أبدًا بتغيير وضع القرم".

وحدد جوتيريش، موقفه بشأن شبه جزيرة القرم خلال مؤتمر صحفي في 25 يونيو الجاري في نيويورك، وقال "بالنسبة لي ليس هناك شك أعني، من الواضح أننا نؤيد السلامة الإقليمية لأوكرانيا ولم نعترف قط بما حدث في شبه جزيرة القرم (عام 2014)".