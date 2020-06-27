mopars5150 تنشر صورة لـ"Dodge Charger 383Four" الكلاسيكية لعام 1968

كثيرًا ما يبحث هواة السيارات الكلاسيكية، عن المحركات الأصلية، التي تتمثل في العديد من الأنواع لعلامات تجارية معينة، ومنها علامة "دودج" الأمريكية، التي تأسست من رحم الشركة الأم "كرايسلر" عام 1900 في ديترويت، تحت مسمى شركة الإخوان دودج.

وتعد فترة الجيل الثاني من سيارة Dodge Charger ( Dodge Charger 383Four رباعي السرعات)، من عصور المحرك الكلاسيكي الأصيل للعلامة "دودج"، وتعد فكرة العصور على طراز من الجيل الثاني من العام 1968_0970 في حالة لائقة أمر خاص جدًا عن أغلبية الموديلات .

وحسب ما ذكره موقع "motor 1": وفقًا لصفحة "mopars5150" على إنستجرام، فإن هذا واحد من 259 محرك فقط، تم تصنيعها بمحرك ثماني الأسطوانات (V8) سعة 6.3 لترات (383 بوصة مكعبة) وناقل حركة يدوي رباعي السرعات، مزودة بـ"كاربوريتور" ذات أربع أسطوانات، وهو جهاز لخلط الهواء مع الوقود قبل ضخ المزيج لمحرك الاحتراق الداخلي، اخترعه الألماني كارل بنز (مؤسس مرسيدس-بنز) عام 1885، كما ذكر المنشور على أنستجرام، أن السيارة، ولكن بالنظر إلى علامة الرفرف بالسيارة الموجودة بالصورة، نجد رمز اللون الخارجي هو QQ1.

وبفرض أن التاريخ الذي أقرت به شركة "موبار" الأمريكية التابعة لشركة كرايسلر أمريكا، والمتخصصة في صيانة وتصنيع قطع الغيار والإكسسوارات الخاصة بسيارات جيب، وكرايسلر ودودج، صحيحًا فيجب ان يكون اللون الأصلي للسيارة هو الأزرق الساطع، ويشير الأمر إلى أن لون السيارة المعروضة بالصورة ليس اللون الأصلي.