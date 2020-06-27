5 يوليو.. بدء تسليم 27 عمارة بـ"سكن مصر" في مدينة بدر

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة بدر سيبدأ يوم الأحد الموافق 5 يوليو المقبل في تسليم 27 عمارة بمشروع "سكن مصر" بالمدينة

وأشار الجزار، إلى أنه سيتم تسليم العمارات خلال أيام متتالية حتى يوم الأربعاء 15 يوليو 2020، وذلك منعا للتزاحم عند إنهاء إجراءات استلام الوحدات، وتنفيذا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

من جهته، أوضح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 51، 52، 53، يوم الأحد 5 يوليو 2020، ووحدات العمارات أرقام، 48، 49، 50، يوم الإثنين 6 يوليو 2020، ووحدات العمارات أرقام، 45، 46، 47، يوم الثلاثاء 7 يوليو 2020، ووحدات العمارات أرقام، 42، 43، 44، يوم الأربعاء 8 يوليو 2020، ووحدات العمارات أرقام، 39، 40، 41، يوم الخميس 9 يوليو 2020، ووحدات العمارات أرقام، 21، 37، 38، يوم الأحد 12 يوليو 2020، ووحدات العمارات أرقام، 18، 19، 20، يوم الإثنين، 13 يوليو 2020، ووحدات العمارات أرقام، 10، 16، 17، يوم الثلاثاء 14 يوليو 2020، ووحدات العمارات أرقام، 2، 7، 9، يوم الأربعاء 15 يوليو 2020.