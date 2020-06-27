بعد إعدمه اليوم.. تعرف على الإرهابي عبدالرحيم المسماري

أفاد التليفزيون المصري، في نبأ عاجل له، بتنفيذ حكم الإعدام في الإرهابي عبدالرحيم المسماري، العقل المدبر لحادث الواحات.

ونعرض لكم معلومات حول المجرم المنفذ فيه حكم الإعدام:

- ولد المسماري في العاشر من مايو عام 1992 وكان يقيم في مدينة درنة، الليبية، وتلقى تدريبات على استخدام الأسلحة المختلفة وصنع المتفجرات، داخل معسكرات في الأراضي الليبية.

- هو أحد أفراد تنظيم الإرهابي المصري عمادالدين أحمد محمود عبدالحميد، وحاول معه تأسيس معسكر تدريبي بالمنطقة الصحراوية بالواحات، وكان أحد المشاركين في العملية الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة في الواحات، واختطاف النقيب محمد الحايس، في 20 أكتوبر عام 2017.

- ظهر الإرهابي الليبي في حوار تليفزيوني مع الإعلامي عماد أديب، عرضته قناة "ON" وعرضت القناة تفاصيل رحلة خروجه من ليبيا مع قائد التنظيم الإرهابي أبو حاتم لتنفيذ عمليات إرهابية في مصر، ولحظة القبض على التكفيري.

- قال الإرهابي في حواره "ليبي الجنسية": "خرجنا من درنة بعد الظهر وكان معنا سيارتان، دفع رباعي قديمتان"، وكان التسليح عبارة عن 2 مدفع عيار 14.5 مضاد للطائرات و2 آر بي جي، وصواريخ سام، وأسلحة رشاشة، واستغرقوا شهر و15 يومًا حتى وصلوا للحدود المصرية، والتقوا مع جماعة تتفق معهم في الأفكار، ووفروا لهم المؤن والبنزين والطعام والمياه.