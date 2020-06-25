المسماري: أردوغان يعمل كوكيل لمخابرات دول أخرى

أكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، تواجد قطع بحرية تركية قبالة الشواطئ الليبية الغربية، لحماية حكومة الإرهاب والتكفيرين في طرابلس، متهمًا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتحدي رغبة المجتمع الدولي بوقف إطلاق النار في ليبيا، مؤكدًا أن أكبر ضربة وجهت للجيش التركي، كانت عندما ظهرت صور لأفراده وهم عرايا.

وأضاف "المسماري"، خلال مؤتمر صحفي، أن الجيش الوطني الليبي يخوض معركة وطن، واستخلاصه من التكفيريين وإنهاء الغزو التركي، مستعرضًا على الشاشة خرائط لمسار طائرات شحن تركية تنقل السلاح الى ليبيا، مؤكدًا أن أردوغان يعمل كوكيل لمخابرات دول أخرى، فالرئيس التركي لا يعمل لصالح الشعب التركي مستدلًا على ذلك بوجود مئات الآلاف من الأتراك في السجون.

وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن أردوغان يتدخل في ليبيا من أجل محاصرة قلب العرب النابض مصر والقيادة الإسلامية في السعودية، فضلًا عن رغبة تركيا في التغلغل في عدد من الدول الإفريقية مثل النيجر وتشاد ومنطقة القرن الإفريقي، والآن في اليمن.