باحث: إعدام المسماري سيقتل معنويات الإرهابيين ويثير الذعر بينهم

قال سامح عيد، خبير جماعات الإسلام السياسي، إن إعدام عبدالرحيم المسماري سيقتل معنويات الإرهابيين جميعا ويثير الذعر بينهم، فقد كان عضوا في تنظيم ضم صفوة الإرهابيين وكان يراد له أن يقود العمليات في إفريقيا كلها؛ إلا أنه التنظيم سقط على يد الدولة المصرية ما بين قتيل ومقبوض عليه مثل المسماري.

وأضاف أن الدولة المصرية تثبت قوتها كل يوم في هدوء وثقة تامين، وهذا ما جعل العديد من أبناء الجماعات يكفرون بفكر جماعاتهم ويطلبون التعاون بشكل كامل مع مؤسسات الدولة، فحجم النجاحات التي تحدث على الأرض كبير ويجبر الجميع على المراجعة والتفكير، "المسماري كانت تبحث عنه أجهزة عدة بالدول، وقد استطاعت مصر في عملية بطولية القبض عليه حيا، وكان كنزا معلوماتيا مهما لمصر".

وتابع: "لقد جاء اعدامه ليشفي غليل ذوي 16 من رجال الشرطة سقطوا ما بين قتيل وجريح، وقد استطاعت المؤسسات الأمنية إسقاط 15 من المتشددين الذين نفذوا العملية بين قتيل وجريح، واليوم تم إعدام المسماري، بعدما أدلى بمعلومات تفصيلية عن معسكرات التنظيم وخططهم لاستهداف الأقباط في الفيوم والجيزة".