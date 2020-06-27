يوم دام في القليوبية.. تشريح جثة وحبس 3 متهمين في 3 حوادث قتل

قررت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، بإشراف المستشار محمد حته المحام العام الأول لنيابات جنوب القليوبية، تشريح جثة فتاة مجهولة عثر عليها مقتولة ومكبلة بالسلاسل الحديد في مياه ترعة الإسماعيلية، وذلك لمعرفة سبب الوفاة وتحديد أداة الجريمة.

وكلفت النيابة مباحث قسم ثان بعمل نشرة بأوصاف القتيلة وتوزيعها على باقى الأقسام والمراكز لكشف هويتها وسرعة ضبط وإحضار الجناة.

كما قررت النيابة، حبس عاطلين اثنين، 4 أيام قاما باستدراج سائق من منطقة المطرية إلى دائرة قسم ثان شبرا، وقاما بقتله لسرقة الـ "توك توك" الخاص به.

وفى العبور، قررت النيابة حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق لقيامه بتهشيم رأس حارس عقار بعصى لسرقة دراجته النارية من العقار الذي يقوم بحراسته، وطلبت النيابة تحريات المباحث.

كان العميد خالد المحمدي، مفتش مباحث القليوبية، تلقى إخطارا بوقوع 3 حوادث قتل، حيث تبين أن الحادثين الأول والثاني وقعا في منطقة شبرا الخيمة، حيث تلقى العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بلاغا من الأهالي يفيد عثورهم على جثة فتاة مكبلة بسلاسل حديدية وملقاة بترعة الإسماعيلية بدائرة القسم

وانتقل المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة والنقيب محمد حسام معاون معاون المباحث، إلى مكان البلاغ وتم انتشال الجثة وتبين أنها لفتاة مجهولة في العقد الثالث من العمر ومكبلة بالسلاسل الحديدية.

كما تلقى مأمور القسم بلاغا بالعثور على جثة ملقاة على شاطىء ترعة الإسماعيليه دائرة القسم، وبالانتقال تبين أن الجثة لسائق وبها عدة طعنات وآثار خنق حول الرقبة وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، عاطلان اتفقا على سرقة مركبة "توك توك" فتوجها إلى مكان العثور على الجثة، يستقلان تروسيكل وتوقف أحدهما بالمركبة بينما توجه الآخر إلى موقف سيارات المطرية، وقام بطلب من المجنى عليه توصيله إلى صديقه بحجة أن التروسيكل به عطل، وعقب وصولهما إلى المكان قاما بطعن السائق بسكين وخنقه.

وفى العبور تلقى المقدم يوسف الشامي رئيس مباحث قسم العبور إشارة من المستشفى بوصول حارس عقار جثة هامدة إثر تهشم فى الرأس.

وتوصلت التحريات إلى أنه أثناء نوم المجني عليه داخل عقار يقوم بحراسته، قام المتهم "عامل"، بالتسلل إلى العقار عن طريق تسلق السور لسرقة دراجه نارية ملك المجني عليه، وأثناء محاولته الاستيلاء على مفتاح الدراجة النارية من جيب المجنى عليه شعر به ولدى مقاومته له قام بالتعدى عليه بالضرب بعصا خشبية فأحدث إصابته التى أودت بحياته واستولى على الدارجة النارية وفرا هاربا.