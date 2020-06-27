سما المصري بــ"الحجاب والكمامة" قبل الحكم عليها في "التحريض على الفسق"

أودعت قوات الأمن المتهمة سما المصري، داخل قفص محكمة الجنح الاقتصادية، حيث تصدر بعد قليل، المحكمة برئاسة المستشار رامي منصور، الحكم عليها في القضية التي تواجه فيها اتهاما بالتحريض على الفسق والفجور، والاعتداء على قيم المجتمع.

وبدت المتهمة ترتدي ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء، كما غطت شعرها بحجاب أبيض اللون، فضلا عن كمامة على وجهها.

وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بحبس المتهمة على ذمة التحقيقات التي تجرى معها، ونسبت لها النيابة العامة ارتكاب جرائم نشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع الكترونية للتواصل الاجتماعي، واتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.

ورصدت وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام، تداولاً واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لصور ومقاطع مُصورة للمتهمة مُخلة وخادشة للحياء العام، وورد إلى الصفحة الرسمية للنيابة العامة بموقع "فيس بوك" عددا كبيرا من الشكاوى ضدها؛ لنشرها تلك الصور والمقاطع، مُبلغين عن حساباتها والمواقع التي تنشر من خلالها؛ وبإحالة الإدارة تقرير بما أسفر عنه الرصد إلى النائب العام؛ فأمر باتخاذ إجراءات التحقيق.