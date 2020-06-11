منها سما المصري.. قضايا تنظرها المحكمة الاقتصادية خلال أيام

تنظر المحكمة الاقتصادية، خلال الأيام المقبلة، عدة دعاوى قضائية مهمة، منها ما يتعلق بالنزاعات المالية، وقضايا السب والقذف عبر وسائل الإنترنت، فضلا عن قضايا مهمة متهم فيها فنانون ومشاهير.

حيث تُصدر المحكمة، يوم 27 يونيو الجاري، حكمها على الراقصة سما المصري، لاتهامها بالتحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع، من خلال بث مقاطع فيديو وهي في أوضاع مخلة وترتدى ملابس تكشف جسدها، وتعمدها أداء حركات مثيرة.

حيث استمعت المحكمة برئاسة المستشار رامي منصور، على مدار 4 جلسات لمرافعة النيابة العامة التى طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمة، كما انضم لها فى الطلب ذاته المحامي شعبان سعيد، وكيل الإعلامية ريهام سعيد، مقدمة البلاغ الوحيدة في الدعوى، فضلا عن دفاع المتهمة، الذي طالب ببرائتها.

ومن المقرر، أن تحدد المحكمة، جلسة عاجلة لمحاكمة الضابط السابق محسن السكري، فى قضية غسل الأموال، والتى أُحيلت، الأسبوع الماضي من محكمة جنايات القاهرة.

وعقدت محكمة الجنايات، الخميس الماضي، جلسة إعادة محاكمة للسكري، فى قضية غسل الأموال، وبعد المداولة، قررت المحكمة إحالة الدعوى للمحكمة الاقتصادية، للإختصاص، دون أن تفصل فى إخلاء سبيل المتهم.

أما الشهر المقبل، فيشهد عدة قضايا هامة، حيث تستكمل المحكمة، يوم 6 يوليو المقبل، نظر الدعوى المقامة من الطيار المفصول أشرف أبو اليسر، ضد الفنان محمد رمضان، والتي يطالبه فيها بتعويض قدره 25 مليون جنيه، عن الأضرار المادية والأدبية، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة.