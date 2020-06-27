"مشهور" يشيد بمبادرة "نورت بلدك" وخطة الحكومة للاستفادة من العائدين

أشاد النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان عن منيا القمح، بإطلاق وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج مبادرة «نورت بلدك» التي تهدف لدمج المصريين العائدين من الخليج، وخاصة المتضررين بإنهاء عقودهم بسبب الجائحة.

وأوضح مشهور، أن إطلاق الحكومة مبادرة "نورت بلدك" خطوة جيدة لاستيعاب المصريين العائدين من دول الخليج، والاستفادة منهم في المشروعات القومية، أو لدعمهم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كما يمكن إطلاعهم على الأوعية الاستثمارية المتاحة، التي من شأنها تنشيط معدل الاستثمار الداخلي لمصر، وتعويض خروج بعض الاستثمارات الأجنبية.

وأكد خالد ضرورة وجود خطة كاملة لدى الحكومة لاستيعاب المصريين العائدين من الخارج في سوق العمل، والاستفادة من خبراتهم في مختلف المجالات، فأغلبهم من العمالة الماهرة، التي تعود بالنفع على مصر بإشراكهم في عملية التنمية التي تجري على أرض الوطن من خلال المشروعات القومية، والتي تعد بديلا جيدا لهم عن سفرهم وعملهم بالخارج وتدرعليهم ربحا كافيا يعينهم على تدبير أمور معيشتهم.