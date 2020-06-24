المركزي يوافق لـ"الصندوق السيادي" و"هيرمس" على فحص "الاستثمار العربي"

أعلنت المجموعة المالية هيرميس القابضة، وصندوق مصر السيادي، الحصول على الموافقة من مجلس إدارة البنك المركزي المصري لبدء عملية الفحص النافي للجهالة على بنك الاستثمار العربي، بغرض الاستحواذ على 76% من رأسمال البنك معظمها عن طريق الاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع مع احتمال شراء عدد محدود من الأسهم المملوكة للمساهم الرئيسي الحالي بنك الاستثمار القومي.

وذكر بيان صادر عن صندوق مصر السيادي اليوم، أنّه في حالة إتمام الصفقة تصبح المجموعة المالية هيرميس القابضة مالكة لنسبة لا تقل عن 51% وصندوق مصر السيادي مالكا لنسبة لا تقل عن 25% من رأسمال البنك، بينما يحتفظ بنك الاستمار القومي واتحاد الجمهوريات العربية بالنسبة المتبقية.

وقال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إنّ الشراكة مع المجموعة المالية هيرميس تأتي ضمن خطة الصندوق للتعاون مع القطاع الخاص المصري في الاستثمار في القطاعات الواعدة وعلى رأسها القطاع المصرفي والتحول الرقمي، مضيفا أنّ القطاع المصرفي المصري يعتبر من القطاعات الواعدة ويتمتع بقدرات تنافسية، معربا عن تطلعه لتنفيذ هذه العملية بنجاح خلال الأشهر القليلة المقبلة، للتوسع إقليميا وأفريقيا.

ومن ناحيته قال كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، إنّ الحصول على الموافقة لبدء الفحص النافي للجهالة من البنك المركزي خطوة مهمة، تأتي ضمن استراتيجية بدأتها الشركة منذ عدة سنوات وتهدف لتحويل المجموعة من بنك استثمار لبنك شامل، يقدم الخدمات المصرفية وغير المصرفية.

يذكر أنّ إتمام عملية الاستحواذ على البنك يعتمد على عدة عوامل، بينها الانتهاء من عملية الفحص النافي للجهالة بشكل مرضي للمشترين، والاتفاق بين الأطراف المختلفة على العقود المتعلقة بالعملية والحصول على الموافقات النهائية من البنك المركزي المصري.