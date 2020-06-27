"الناشرين العرب" يطلق 15 مبادرة للحد من تداعيات كورونا على صناعة النشر

أطلق اتحاد الناشرين العرب، برئاسة محمد رشاد، عدة مبادرات للإسهام في الحد من الأضرار المترتبة على أزمة كورونا، حيث يقوم بدعم الناشرين والتنسيق مع الاتحادات المحلية، لحل مشكلات النشر في الوقت الراهن، حيث بادر اتحاد الناشرين العرب باتخاذ ما يلي:

1- تواصل اتّحاد الناشرين العرب، مع مديري المعارض التالية: (بغداد، العراق، البحرين، الرياض، الشارقة القرائي، إربيل، تونس، الإسكندرية، معرض أبو ظبي. بالإضافة إلى المعارض الدولية: لندن وصالون باريس) وذلك للاستفسار عن وضع إقامة المعرض في ظل انتشار الفيروس.

2. التواصل مع شركات الشحن والطيران، لتأجيل شحن الكتب لعدّة أيّام لهذه المعارض، ريثما تأتي الموافقة بردّ من مديري معارض الكتب العربية.

3. تأسيس مجموعة مهنية للتوجيه على تحويل الكتب إلى نشر رقمي إن كان من الأفضل تسويق الكتاب الورقي إلكترونيًّا، أو تحويل الكتاب الورقي إلى صيغة رقمية لتسويقه، وجرى الإعلان، وانضمّ إلى المجموعة خيرة الفنّيين والخبراء والمنصّات في الوطن العربي.

4- أرسل رئيس الاتّحاد، رسالة إلى أصحاب الجلالة والسموّ وفخامة الرؤساء العرب، ومن أهمّ ما جاء في الرسالة: أهمّية إلغاء الضرائب على قطاع الناشر ممّا يخفّف الكثير من الأعباء على كواهل الناشرين، والدعم المباشر لهذا القطاع بتخصيص مبالغ مالية لشراء الكتب من الناشرين من خلال وزارات التربية والتعليم، لتعزيز المكتبات المدرسية، ووزارات الثقافة والإعلام والرياضة والجامعات الحكومية، والإسهام في دعم مخصّصات شراء الكتب من الناشرين لدعم المكتبات العامّة.

5- جرى التواصل مع رؤساء الاتّحادات وحثّهم على التواصل مع حكوماتهم، في محاولة لدعم الناشر وقطاع النشر، ولحصر حجم الخسائر التي تكبّدها قطاع النشر خلال أزمة كورونا.

6- أرسل رئيس الاتّحاد، طالبًا الدعم للناشرين في الوطن العربي، رسائل إلى كل من:

- الأمين العامّ لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مدير إدارة الثقافة بالمنظّمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الإلكسو" الدكتورة حياة القرمازي، مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية - قطاع الشؤون الإقتصادية - جامعة الدول العربية الدكتورة مها بخيت.

- مدير عامّ المنظّمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الإلكسو" الدكتور محمد ولد أعمر، الأمين العامّ للاتّحاد العامّ للأدباء والكتّاب العرب الدكتورعلاء عبدالهادي، السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة - الأمين العامّ المساعد - رئيس قطاع الاعلام والاتّصال، والدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبو ظبي للّغة العربية.

كما عقد اتّحاد الناشرين العرب اجتماعًا مع مدراء المعارض عبر برنامج "زووم" لمناقشة واقع المعارض في ظلّ أزمة كورونا، صدر عنه قرارات سيجري متابعتها مع مديري المعارض ومن أهمّ المقترحات:

-عمل تصوّر عن المعارض الافتراضية وكيفية تنفيذها، ومزاياها والمتوقّع منها وأيضًا عيوبها، وعرضها على مجلس الإدارة في أقرب وقت، وإرسال ورقة عمل لمديري المعارض بطلبات اتّحاد الناشرين العرب، من أجل إقامة المعارض ودعم صناعة النشر، لعرضها على المسؤولين في دولهم، لاستلام مقترحاتهم بشأن كيفية التنفيذ، وتقديم كلّ كيان محلّي للناشرين دراسة واقعية عن واقع النشر في بلده والسعي مع الاتّحادات المحلّية لإقامة معارض محلّية بتوكيلات عربية في حال لم تُقَم المعارض التقليلدية.

المغرب

- تجاوب اتّحاد الناشرين المغاربة بدعم الناشرين في المغرب من خلال إطلاق برنامج استثنائي لدعم الفاعلين الثقافيين في مجالات الفنون والكتاب، من أشخاص ذاتيين، وجمعيات ومقاولات.

- التوزيع المسبق من قبل المكتب المغربي لحقوق المؤلف وكذلك إقامة شراكة وطيدة مع المؤسّسة الوطنية للمتاحف.

إطلاق طلب عروض دعم مشاريع النشر والكتاب بغلاف يقدَّر بـ11 مليون درهم في المجالات التالية: اقتناء الكتب من المكتبات والناشرين لتوزيعها على المكتبات والخزانات العمومية، وإصدار ونشر المجلّات الثقافية (الورقية والإلكترونية) ومشاركة المؤلّفين المغاربة في إقامات المؤلّفين وفي المعارض الدولية للكتاب، وتسديد جميع مستحقّات الناشرين الخاصّة بدعم النشر والكتاب والمشاركة في المعارض.

مصر

أطلق اتحاد الناشرين المصريين، مبادرة "خليك بالبيت مع خير جليس" شارك فيها أكثر من 40 ناشرا مصريا، وجرت مخاطبة وزارة الثقافة، لدعم الناشرين، وجرت الموافقة على تخصيص ميزانية شراء الكتب بالهيئة العامة لقصور الثقافة بالعام المالي المقبل، من الناشرين المصريين، وجرى دعم الاتحاد بمبلغ مالي يخصص لأنشطة الاتحاد، وقامت الوزيرة برعاية مبادرة الاتحاد وجرى تسويقها إعلامياً، كما جرت مخاطبة وزير الصناعة، لضم الناشرين ضمن الصناعات الصغيرة التي تستفيد من مبادرة رئيس الجمهورية بتقديم قروض بنسبة فائدة 5%، وكذا الموافقة على إعفاء الناشرين من قيمة الاشتراك بالمجلس التصديري نظراً لتوقف المعارض، وجرت مخاطبة وزير المالية، للموافقة على إعفاء أو تأجيل سداد الناشرين للضرائب مراعاة للظروف الحالية.

وجرت مخاطبة وزير التنمية المحلية لتخصيص شارع للمكتبات بكل محافظة، وبالفعل جرى البدء في هذا المشروع، كما جرى دعم حركة النشر الإلكتروني والصوتي وإعداد قاعدة بيانات وتعميمها على الأعضاء، وجرى عقد عدة لقاءات مع مسؤولي البنوك المصرية لبحث إمكانية منح قروض ميسرة.

ويجري حاليا العمل على إعداد منصة إلكترونية لتسويق كتب الناشرين ورقياً وإلكترونياً وستكون على نطاق واسع.

قطر

كما جرى وبمبادرة من ملتقى المؤلفين القطريين: - شراء كتب من الناشرين القطريين والمقيمين في قطر، أطلقت (موقع كتابك نديمك) في بداية جائحة كورونا، وقام بتوزيع إصدارات على الأشخاص الموجودين في الحجر الصحي.

الجزائر

وفي الجزائر بالتعاون مع النقابة الوطنية لناشري الكتب SNEL، جرى الاتفاق مع وزارة الثقافة في الجزائر، على عملية شراء كتب من مختلف دور النشر الجزائرية، خلال اجتماع الأسبوع الماضي، وهي مبادرة للتخفيف من الآثار الناجمة عن الجائحة، ويجري فعليا إرسال قوائم إلى الوزارة من أجل برنامج خاص لشراء كتب لمختلف المكتبات العمومية ودور الثقافة عبر الوطن.

فلسطين

وقد قام اتحاد الناشرين الفلسطينيين بتوجيه خطابات إلى كل من: رئيس الوزراء، ووزير الثقافة، أوضح فيها حجم المعاناة للناشر الفلسطيني، والهيئة الادارية في الاتحاد الفلسطيني في اجتماع دائم لمتابعة تطورات الازمة.

12- جرى إرسال كتاب إلى الهيئة العامّة للثقافة في ليبيا، لدعم وتخصيص مبالغ مالية لاقتناء كتب من الناشرين حتّى يتمكّنون من مواصلة النشاط والإسهام في عدم انهيار صناعة النشر وسداد مديونيّات الناشرين العرب والليبيين.

13- أبقى اتّحاد الناشرين العرب، اجتماعات المكتب التنفيذي مفتوحة، ويطالب الحكومات العربية، بالتدخّل.

14- تضامناً مع الناشر جرى إعفاء أعضاء اتحاد الناشرين العرب من اشتراك عام 2020 .

15- سيكون هناك اجتماع ثانٍ بمديري المعارض مع بداية شهر يوليو المقبل.