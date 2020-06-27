أمام المسجد في الشيخ زويد يطالب المصلين بأداء صلاة السنة في البيت

طالب إمام مسجد بمدينة الشيخ الزويد، المصلين بأداء صلاة السنة في منازلهم، فور انتهائهم من أداء صلاة الظهر في المسجد.

كان مساجد المدينة قد استقبلت المصلين اليوم لأداء صلاة الظهر فى جميع المساجد والقرى وضواحى المدينة، بعد قرار مجلس الوزراء بإعادة فتح المساجد بداية من فجر اليوم، لاستقبال المصلين.

ونبهت مكبرات الصوت على المصلين من أهالى المدينة، ضرورة أن يأتى كل مصلى ومعه المصلاه الخاصة به مع ضرورة ارتداء الكمامة.

كان انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة الشيخ الزويد قد أدى إلى حرمان أهالي المدينة من أداء صلاة الفجر، لتعذر خروج الكثيرين بسبب الظلام الدامس الذي سببه انقطاع الكهرباء نتيجة أعطال اللوحة بمقر الشركة.