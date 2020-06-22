وفاة ثالث حالة مصابة بفيروس كورونا في الشيخ زويد

نعت مديرية التربية والتعليم في الشيخ زويد، أحد موظفيها توفي جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكد حمزة رضوان، وكيل التربية والتعليم بشمال سيناء، وفاة أحمد الحلبي أحد الموظفين بالمديرية بعد حجزه بمستشفى العريش العام نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

وقال مصدر، إن المستشفى سجل الحالة الثالثة على مستوى المحافظة التي توفيت نتيجة إصابتها بفيروس كورونا.

وطالبت مديرية الصحة في شمال سيناء المواطنين، بضرورة الالتزام وعدم الاختلاط أو الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، مؤكدة أن الأمور أصبحت أكثر خطورة وأن الإصابات في حالة تزايد بمدن المحافظة نتيجة عدم الحفاظ على النفس واتخاذ الإجراءات اللازمة.