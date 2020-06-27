"عدى الكلام".. أغنية مصرية جديدة لـ سعد لمجرد

انتهى الفنان المغربي سعد لمجرد من تسجيل أغنية مصرية جديدة بعنوان "عدى الكلام" لطرحها خلال الفترة المقبلة.

الأغنية من كلمات الشاعر أمير طعيمة، ومن ألحان عزيز الشافعي ومن توزيع توما.

يُذكر أنَّ تطبيق "أنغامي" الموسيقي، كان قد كشف عن ترتيب الأغاني العربية الأكثر استماعًا، لهذا الأسبوع، واحتل النجم المغربي سعد لمجرد المركز الأول بأغنية تتر مسلسل "دابا تزيان" بطولة والدته الفنانة نزهة الركراكي والممثل المغربي محمد الجم، والذي سيعرض ابتداءً من 15 الشهر الجاري على قناة "إم بي سي 5" من إنتاج شركة الصباح إخوان.