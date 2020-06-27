بعد تعليق شركات لإعلاناتها.. خسائر "فيسبوك" تتجاوز الـ 7 مليارات دولار

كشف تقرير لموقع "بلومبيرج" الإخباري، أن الرئيس التنفيذي لموقع "فيسبوك" مارك زوكربيرج، خسر 7.2 مليار دولار أمريكي، بعدما سحبت شركات عديدة لإعلاناتها عبر منصات الشركة.

وتراجعت أسهم "فيسبوك"، أمس، بنسبة 8.3 في المئة، وهو ما يمثل أكبر انخفاض سجلته الشركة خلال ثلاثة شهور، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وجاء تراجع قيمة أسهم "فيسبوك" بعدما أعلنت شركة "يونيليفر"، التي تعد واحدة من أكبر المعلنين في العالم، إلى جانب علامات تجارية أخرى، مقاطعة الإعلانات على شبكة التواصل الاجتماعي والمنصات التي تنضوي تحت لوائها.

وأدى انخفاض سعر السهم إلى تراجع القيمة السوقية لـ "فيسبوك" بمقدار 56 مليار دولار، لتتراجع ثروة زوكربيرج إلى 82.3 مليار دولار، حسب مؤشر بلومبيرج لأصحاب المليارات.

وكانت شركات كبرى مثل "فيرايزون" و"كوكا كولا" و"هيرشي" وغيرها، قد قررت وقف نشر إعلاناتها على "فيسبوك" والمنصات التابعة له مثل "إنستجرام"، متهمين هذه المنصات الإخبارية والاجتماعية، بعدم اتخاذ إجراءات كافية لإزالة الرسائل والمنشورات ذات الطبيعة العنصرية والمعلومات المضللة.

وردا على هذه الإجراءات من جانب الشركات، أعلن زوكربيرج، الجمعة، أنه سيجري وضع علامات على المحتوى الإخباري، الذي ينتهك سياسات الشركة وعلى جميع المنشورات والإعلانات المرتبطة بالتصويت وتزويدها بروابط تحيل المستخدم إلى معلومات موثوقة.

وأوضح زوكربيرج، أن "فيسبوك" سيحظر إعلانات تدعي أن أشخاصًا ينتمون لمجموعات على أساس العرق أو الدين أو التوجه الجنسي أو وضع الإقامة، يشكلون تهديدًا للسلامة البدنية أو الصحة.