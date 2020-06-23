ضبط شخص لقيامه بترويج منشطات بموقف المرج الجديدة وبحوزته 205 عبوة 

إستمراراً جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تشديد الرقابة على الأسواق ومكافحة كافة صور الغش التجارى.. أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بترويج منشطات بمنطقة موقف المرج الجديدة بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور وتبين أنه (صاحب محل - مقيم بمحافظة الغربية) ، وبحوزته حقيبة بداخلها (205 عبوة وكرتونة أدوية ومنشطات مختلفة الأنواع جميعها مجهولة المصدر) ، وبمواجهته إعترف بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص تعرف عليه عبر موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " ، ولا يمكنه الإرشاد عنه بقصد ترويجها على المواطنين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.