ضبط متهمين اغتصبا سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالإسماعيلية

تمكنت مباحث مركز الإسماعيلية من ضبط متهمين باغتصاب سيدة في مكان مهجور، وتم التحفظ على المتهمين وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.

كان اللواء جمال الغزالي مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير المباحث يفيد بتلقي مباحث مركز الإسماعيلية بلاغا من سيدة فى الخمسينيات من عمرها ومن ذوي الاحتياجات الخاصة تتهم فيه شابين باغتصابها فى أحد المناطق الزراعية بمركز الإسماعيلية.

وقالت السيدة فى بلاغها إنه أثناء عودتها من أحد الأسواق التابعة للمدينة استقلت دارجة نارية "تروسيكل" بهدف إيصالها إلى منزلها، إلا أن السائق توقف في الطريق وأقل شخصا آخر معه ثم توقفا في أحد المناطق الزراعية وأجبراها على النزول وتبادلا إغتصابها بالتناوب وتهديدها بسلاح أبيض.

وأكدت تحريات المباحث برئاسة العميد عصام عطوان رئيس المباحث الجنائية بمديرية الأمن و المقدم محمد هشام رئيس مباحث مركز الإسماعيلية، والنقباء حسن رضوان، ومحمد جبر،وسيد نصر الله، ومصطفى جميل، وملهم البلتاجي، لضبط الجناة، وتوصل فريق البحث لهوية المتهمين وهما "أسامة. أ" (32 عاما) وآخر يدعى "سيد.أ.ح" (29 عاما)، والمتهمين من ذوي المعلومات الجنائية، وتمكن الفريق البحثي من القبض على المتهمين وضبط سلاح الجريمة المستخدم في ارتكاب الواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.