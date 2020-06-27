مكتب توثيق مصر الجديدة: عودة الخدمات بشكل كامل من 9 صباحا حتى 4 عصرا

قالت هناء فؤاد مدير مكتب توثيق الشهر العقاري بمصر الجديدة، إنه يجري تعقيم المكتب يوميا صباحا قبل بدء العمل، ومساءا بعد انتهاء العمل، للحفاظ على الموظفين والجمهور الذي يتعامل معنا، ويجري التعقيم بالكلور، علاوة على ارتداء الكمامات، وكل مواطن يستعمل القلم الخاص به.

وأضافت "فؤاد" خلال لقائها مع مراسل برنامج "صباح الخير يا مصر" كريم بيبرس، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أنه لا يسمح بدخول أي شخص للمكتب إلا بارتداء الكمامة، سواء للموظفين أو المواطنين، وبالنسبة للتباعد الاجتماعي يستقبل المكتب مجموعة مواطنين ولا تدخل مجموعة أخرى إلا بعد انتهاء خدمة المجموعة الأولى.

وتابعت بأن مواعيد العمل من التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا: "وكل خدمات الشهر العقاري التي كانت متوقفة فتحت، ومحاضر التصديق على عقود الإيجار، علشان الناس تنقل مدارس ولادها، والتوكيلات اللي جاية من برة ومكنش لها إيداع بدأنا العمل فيها، وكل الخدمات التي كانت متوقفة بدأت تعمل مرة أخرى".

واستكملت بأن كل رئيس مكتب عليه أن يقدر عدد الموظفين الذين يعملون فيه من خلال التناوب وذلك في حدود نسبة الـ20%، والأمهات التي لم تفتح الحضانات لأولادهن يكون حضورهن بالتناوب.