10 يوليو.. حفل أون لاين لـ علي الحجار من نقابة الصحفيين

تنظم نقابة الصحفيين، من خلال اللجنة الثقافية حفل "أون لاين" للفنان الكبير علي الحجار يوم الجمعة 10 يوليو في تمام الساعة 8 مساءً.

وأكّد علي الحجار، في بيان، أنَّ ضيف شرف الحفل سيكون المطرب وائل الفشني، مشيرا إلى أنَّها ليست المرة الأولى التي يتعاون فيها مع نقابة الصحفيين، معربًا عن تقديره للصحافة والصحفيين ودورهم في خدمة المجتمع والوطن.

حفل شهري لـ على الحجار في نقابة الصحفيين بعد انتهاء أزمة كورونا

بدوره، قال محمود كامل عضو مجلس النقابة ورئيس اللجنة الثقافية إنَّه تم الاتفاق على تنظيم حفل شهري للفنان علي الحجار عقب انتهاء جائحة (كوفيد -19).

وأضاف أنَّ الحفل سيتمّ بثه عبر الصفحة الرسمية للفنان علي الحجار وكذلك الصفحة الرسمية للجنة الثقافية بنقابة الصحفيين على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مشيرا إلى أنَّ الصفحتين ستتلقيان أسئلة الصحفيين والجمهور على مدار الأسبوع الحالي، على أن يجيب عليها الفنان علي الحجار خلال الحفل.