هنيدي يستعين بـ"جاءنا البيان التالي" و"وش إجرام" لحجز مقعد في المقهى

حرص الفنان الكوميدي محمد هنيدي، على التفاعل مع قرارات الحكومة بشأن فتح المقاهي والمطاعم بنسبة إشغال 25% بدءا من اليوم السبت، وذلك بعد فترة من قرارات الغلق على إثر تداعيات فيروس كورونا التي اجتاحت العالم مؤخرًا.

ونشر "هنيدي"، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة، فيديو من أحد مشاهد فيلم "جاءنا البيان التالي"، بطولة حنان ترك، نهال عنبر، لطفي لبيب، معلقًا عليه "أفضل طريقة عشان تلحق مكان في القهوة".

افضل طريقة عشان تلحق مكان في القهوة pic.twitter.com/53ki02Q6W9 — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) June 27, 2020

كما نشر "هنيدي"، فيديو آخر مستعيناً بمشهد من فيلم "وش إجرام"، بطولة بشرى، معلقًا عليه بقوله "صاحب القهوة"، في إشارة للطريقة التي سيختار بها صاحب القهوة زبائنه من بين نسبة الـ25%.

ويصوّر محمد هنيدي، حالياً فيلم "النمس والإنس" أمام منة شلبي، صابرين، شريف الدسوقي، ومن إخراج شريف عرفة.