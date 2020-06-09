محمد هنيدي: "كورونا قفلت الحياة.. مفيش مسارح ولا سينما"

تلقى الإعلامي محمد شردي، التهاني من نجوم المجتمع، بعدما عاد إلى الساحة الإعلامية مرة أخرى، من خلال شاشة "الحياة"، لتقديم برنامج "الحياة اليوم".

وكان من ضمن نجوم المجتمع، الذين هنأوه، المفكر دكتور طارق حجي، والإعلامي أسامة منير، والفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، والفنان محمد هنيدي.

وقال "هنيدي"، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج: "ألف مبروك على العودة إلى الشاشات مرة أخرى، افتقدناك خلال الفترة الماضية، وإن شاء الله تشوفني قريب وأنا تحت أمرك".

وحول أزمة كورونا، قال هنيدي: "قفلت حياة، مسارح ودور سينما، وإن شاء الله العالم يخرج منها على خير".