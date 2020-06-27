محافظ شمال سيناء يتابع عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا

تابع اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال عودة الحياه الي طبيعتها بعد توقف دام ثلاثة شهور، بعد قرار مجلس الوزراء بعودة الحياة إلى طبيعتها مع اتخاذ عدد من الإجراءات الأحترازيه اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ علي قيام رؤساء مجالس المدن ومديري المديريات المعنية بالمرور علي المساجد والمطاعم والمقاهي لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء والتأكد من تواجد الاشتراطات المطلوبة. وشدد المحافظ علي قيام أصحاب المطاعم والمقاهي بضرورة الالتزام بنسبة الـ25٪ من عدد المقاعد المرخص بها، وترك مسافة مناسبة من كل الاتجاهات بين الطاولات ، مع الحرص على استخدام الأدوات أحادية الاستخدام من أطباق وأكواب وغيرها من الأدوات الشخصية، وتوفير مناديل ومعقمات بداخل دورات المياه وتعقيمها بشكل مستمر.

وأشار المحافظ الى أنه بالنسبة للمساجد يتم تطبيق الاجرائات التي قررتها وزارة الأوقاف من خلال التعقيم المستمر للمساجد وترك مسافات أمنه بين المصلين وإحضار كل مصل للسجادة الخاصة به، مع استمرار إغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء.

ووجه المحافظ الجهات المعنية بالتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية في المواصلات العامة والأسواق والمحال التجارية ومختلف المصالح الحكومية ومديريات الخدمات.. فضلا عن ارتداء العاملين في مختلف الأماكن للكمامات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية. أشار المحافظ الي أن محافظة شمال سيناء من أقل المحافظات تاثرا بفيروس كورونا المستجد، وذلك بفضل وعي المواطنين وإتباع الإجراءات الوقائية.