بالدعاء والقرآن.. أولياء الأمور يدعمون أبناءهم في العريش

تواجد أولياء أمور الطلاب بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة في العريش شمال سيناء، لمؤازة أبنائهم الذين دخلوا إلى اللجان وسط إجراءات أمنية وطبية مشددة.

حالة من القلق انتابت أولياء الأمور قبل بدء الامتحانات، فهذه إحدى السيدات تمسك بمصحفها تقرأ القرآن الكريم، قبيل دخول ابنها لجنة مدرسة الشهيد عمرو شكري الثانوية بالعريش.

بينما حرص أحد أولياء الأمور على إيصال ابنته إلى مقار اللجان، حيث أوصاها بضرورة قراءة الفاتحة وسور قصيرة من القرآن الكريم، قبل البدء في حل الامتحانات بمدرسة الشهيد أحمد عسكر.

ومنعت قوات الشرطة الأهالي من التواجد بمحيط اللجان، لتلاشي الفوضى على المداخل الرئيسية المؤدية إلى مقار اللجان.