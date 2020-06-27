نيويورك تايمز: 43% من وفيات كورونا بأمريكا مرتبطة بدور رعاية المسنين

كشفت قاعدة بيانات جمعتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، وفاة ما لا يقل عن 54 ألفا من المقيمين والعاملين في دور رعاية المسنين وغيرها من مرافق الرعاية طويلة الأجل للمسنين في الولايات المتحدة، بسبب فيروس كورونا، وهو ما نسبته 43% من حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد.

وبحسب بيانات نشرتها الصحيفة على موقعها الإلكتروني اليوم، أصاب كوفيد-19، حتى يوم 26 يونيو، أكثر من 282 ألف شخص في حوالي 12 ألف مرفق رعاية في أنحاء الولايات المتحدة، وهو ما نسبته 11% من إجمالي الإصابات المؤكدة على مستوى البلاد.

ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن المقيمين في دور الرعاية معرضون بدرجة كبيرة للإصابة بفيروس كورونا أو الوفاة بسببه.

وأشارت الصحيفة إلى أن خطر الوفاة بمرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا، يرتفع بشكل خاص بالنسبة لمن هم في الستينيات من العمر أو أكبر ويعانون من مشكلات صحية كامنة، ويمكن أن ينتشر الفيروس بسهولة أكبر في المرافق الجماعية، حيث يعيش العديد من الناس في بيئة ضيقة وينتقل العاملون من غرفة إلى أخرى.

وكشفت الصحيفة عن أن نسبة الوفيات المرتبطة بمرافق الرعاية طويلة الأجل لكبار السن تبدو صادمة بشكل أكبر على مستوى الولايات، ففي 24 ولاية، تمثل الوفيات المرتبطة بتلك المرافق إما نصف أو أكثر من نصف جميع وفيات الولاية الناجمة عن الفيروس.

وأشارت إلى أن معدل الوفاة بين المصابين المرتبطين بدور رعاية المسنين أعلى من معدل الوفاة بين المصابين من عامة سكان البلاد، حيث إن متوسط ​​معدل وفيات الحالات في المرافق ذات البيانات الموثوقة هو 17%، وهو أعلى بكثير من معدل وفيات الحالات البالغ 5 % على الصعيد الوطني.

وأوضحت الصحيفة أنه في ظل عدم وجود بيانات شاملة من بعض الولايات والحكومة الفيدرالية، فقد قامت بتجميع قاعدة بياناتها الخاصة بحالات فيروس كورونا والوفيات في مرافق الرعاية طويلة الأجل للمسنين، مشيرة إلى أنها تستند في بياناتها إلى التقارير المؤكدة من مصادر الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات والمصادر المحلية، فضلاً عن المرافق نفسها.

يذكر أن الولايات المتحدة تحتل المركز الأول عالميًا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بنحو 2.5 مليون حالة، وكذلك تحتل المركز الأول من حيث حصيلة الوفيات جراء الجائحة بحوالي 127 ألف حالة وفاة.

وسجلت البلاد أمس الجمعة أكبر زيادة يومية في إصابات فيروس كورونا منذ بدء تفشي الفيروس فيها، حيث تم تسجيل أكثر من 45 ألف حالة، بحسب قاعدة بيانات "نيويورك تايمز".