بدءا من اليوم.. تعرف على المواعيد الجديدة لفتح وإغلاق المولات التجارية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بالإجراءات التي سيبدأ العمل بأحكامها اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 27 يونيو 2020، لحين إشعار آخر، مع خضوع جميع الإجراءات الواردة فيه للمتابعة لتقدير الموقف، وتضمن القرار السماح باستقبال الجمهور بالمحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات"، من الـ 6 صباحاً وحتى الـ 9 مساء، مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة، وذلك على أن يُستثنى من قيد التوقيت في هذهالمادة المخابز، محال البقالة، بدالي التموين، محال الخضراوات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الأسماك، والصيدليات، والسوبرماركت الموجودة خارج المراكز التجارية، بحيث يسمح باستقبال الجمهور على مدى الـ24 ساعة.

وتستعرض الوطن خلال السطور التالية المواعيد الجديدة بشأن فتح وإغلاق المولات التجارية، وفقا للقرارات الجديدة التي يبدأ تطبيقها اعتبارا من اليوم السبت، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدى الساعة.

مواعيد مول العرب

ـ يبدأ العمل من الساعة 10 صباحا ويستمر حتى الساعة 9 مساءً.

مواعيد مول مصر

ـ مواعيد العمل بداخل مول مصر ستصبح من 10 صباحاً وحتى 9 مساء.

- ومواعيد عمل كارفور ستصبح من 8:30 صباحاً وحتى 9 مساء.

- المتاجر من 10 صباحاً وحتى 9 مساء.

- البنوك من 9:30 صباحاً حتي 3 مساء.

- المطاعم والمقاهي من 10 صباحاً حتى 10 مساء.

مواعيد ستي ستارز

ـ يبدأ العمل الساعة الـ 10 صباحا ويستمر حتى الساعة الـ 9 مساء، على أن يبدأ العمل بسعودي ماركت اعتبارا من الساعة 7:30 صباحا.

مواعيد داندي مول

ـ يبدأ العمل في داندي مول اعتبار من الساعة الـ 9 صباحا، ويستمر حتى 9 مساء، على أن يبدأ العمل اعتبارا من الساعة 8:30 وحتى الـ9 لكارفور والصيدلية.

مواعيد صن ستي مول

ـ يبدأ العمل بصن سيتي مول اعتبارا من الساعة الـ 10 صباحا ويتستمر حتى الـ 9 مساء.

مواعيد كارفور

ـ يبدأ العمل بالفروع المتواجدة داخل المولات التجارية اعتبارا من الساعة الـ 8:30صباحا، ويتستمر حتى الـ 9 مساء.

ـ يبدأ العمل بالفروع المتواجدة خارج المولات التجارية اعتبارا من الساعة الـ 8:30 صباحا، ويتستمر حتى الـ 12 مساء، وتستمر حتى الـ 1 صباحا في أيام العطلة الاسبوعية.

مواعيد كايرو فيستيفال

ـ يبدأ العمل اعتبارا من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 9 مساءًا، على أن يعمل كارفور والمطاعم في منطقة الفيلدج من الساعة 8:30 صباحًا.

ـ يستمر العمل بالمطاعم، المقاهي، ساحة الطعام حتى الساعة 10 مساءًا.

• ستعمل خدمة Drive-Thru حتى الساعة 12 صباحًا.

مواعيد اركيديا مول

ـ يبدأ العمل اعتبارا من الساعة 10 صباحا وستمر حتى الـ 9 مساء.

مواعيد عمل جنينة مول

ـ يبدأ العمل اعتبارا من الساعة 10 صباحا وستمر حتى الـ 9 مساء.

مواعيد عمل داون تاون

ـ يبدأ العمل اعتبارا من الساعة 10 صباحا وستمر حتى الـ 9 مساء.

يأتي ذلك ضمن اجراءات التعايش التي اتخذتها الحكومة ويبدأ تطبيقها اعتبار من اليوم السبت الموافق 27 يونيو.