"الوزراء": قرار فتح المولات طوال أيام الأسبوع جاء لتخفيف التزاحم

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن بعض الإجراءات التي أعلنها رئيس الوزراء اليوم تبدو أنها من قبيل التخفيف هي في الأساس جزء من الإجراءات الاحترازية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، عبر التليفزيون المصري، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أنه عند تغيير وقت بدء الحظر في البداية من 7 إلى 8 نظروا على أنه تخفيف ولكن الناس كانت تتكتل على وسائل المواصلات من 5 مساء، ولكن أصبح التكدس أقل بعد الإجراء الاحترازي.

وتابع أنه من الإجراءات التي تقررت اليوم بفتح المولات والمحلات التجارية يومي الجمعة والسبت، مضيفاً: "شهر رمضان معروف عنه أنه شهر تزاحم على المحلات وهذا ليس في مصلحتنا لذلك فإن قرار مد العمل من 5 أيام إلى 7 أيام يقلل من التكدس، ويجعل التكدس يوزع على 7 أيام بدلا من 5 أيام".

واستطرد: "هناك قرارات أخرى لأن بعض المواطنين مصالحهم معطلة، حيث خدمات الشهر العقاري الأكثر إلحاحا مثل توكيلات صرف المعاش والمهمة لكبار السن، ومن الخدمات التي لا يوجد تكدس فيها، وكذلك فتح الترخيص للسيارات الجديدة، لأن الإنتاج بدأ يتكدس في المصانع والموزعين والوكلاء توقفوا عن الشراء لأن الترخيص متوقف، والذي يتسبب في توقف عجلة الإنتاج، وتدريجيا سيتم فتح الترخيص لباقي أنواع السيارات".

وأكد أن المسارح ودور السينما والأندية والصالات الرياضية ما زالت مغلقة، لافتا إلى أن المطاعم ما زالت مغلقة ولكن مسموح للشخص خدمة "الديليفري".