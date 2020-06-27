890 إصابة جديدة بكورونا في بريطانيا.. و100 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلى 43514 حالة بعد تسجيل 100 وفاة جديدة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأكدت الوزارة البريطانية، في بيان صحفي، أنها أحصت 890 إصابة جديدة بالفيروس، الأمر الذي رفع إجمالي الإصابات إلى 310250 حالة، مضيفة أنها أجرت حتى صباح اليوم أكثر من 9.067 مليون كشف لأشخاص اشتبه في إصابتهم بالفيروس.

وأعادت المحلات والمجمعات التجارية فتح أبوابها الأسبوع الماضي بعد 3 أشهر من الإغلاق العام، فيما ينتظر أن تعود المقاهي والمطاعم والفنادق للعمل في الرابع من يوليو المقبل، كآخر مرحلة من خطة إعادة فتح الاقتصاد.